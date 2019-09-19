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США призывают пустить миссии ОБСЕ и ООН в Крым 

РИА Новости Крым 1 час назад
США настаивают на присутствии ОБСЕ и ООН в Крыму
Фото: РИА Новости Крым
Постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал Россию пустить представителей организации в Крым. Соответствующее его обращение размещено на официальном сайте представительства Штатов в ОБСЕ.
"Я бы настоятельно призвал разрешить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которую Россия заблокировала, выполнить свои функции, чтобы сообщить о ситуации на всей территории Украины, которая включает в себя Крым", — заявил Гилмор.
Кроме того, он обратился с призывом впустить на полуостров мониторинговую миссию ООН.
"Это было бы эффективным методом раскрытия правды о ситуации в Крыму", — подчеркнул он.
На совещании ОБСЕ — крупнейшей в Европе ежегодной конференции по правам человека и демократии — присутствуют делегации 57 стран-участников организации, ее структур и партнеров, гражданского общества и международных организаций. Участники подведут итоги выполнения обязательств ОБСЕ в области прав человека, обсудят связанные с этим проблемы, обменяются опытом и составят рекомендации для улучшения ситуации.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Политика , В мире , Украина , Джеймс Гилмор , ОБСЕ , ООН , Республика Крым , США
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