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Саудовская Аравия начала мстить за атаку дронов 

Lenta.ru + ещё 44 2 часа назад
Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, начала наступление на позиции хуситов на востоке Йемена. Об этом сообщает Reuters.
Целью операции заявлены военные объекты в районе города Ходейда, при этом командование коалиции попросило мирных жителей покинуть опасный район.
В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.
Ответственность за атаку взали на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». В августе они также ударили по столице Саудовской Аравии Эр-Рияду, используя при этом беспилотные летательные аппараты Samad-3.
В мае текущего года Йемен сообщил, что из-за авиаударов коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия, в стране погибли более 13 тысяч человек.
Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.
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Комментарии7
Политика , Армия , Видео , Мансур Хади , Йемен , Саудовская Аравия , Ходейда
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