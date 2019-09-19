Разведка РФ собирает данные об атаке на Saudi Aramco

Служба внешней разведки РФ пока не имеет данных, кто может нести ответственность за атаку на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, но данные собираются.
"Мы собираем эти данные [о том, кто мог стоять за атакой], но окончательных выводов пока не делали", — сказал, отвечая на вопрос ТАСС, глава СВР Сергей Нарышкин.
Он повторил, что данные собираются.
При этом Нарышкин, говоря об обвинениях различных стран в якобы причастности к атаке, заметил: "Мне представляется, что нельзя делать выводы, не имея каких-то твердых доказательств".