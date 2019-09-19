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Путин прибыл в Ижевск в День оружейника 

ТАСС + ещё 16 1 час назад
Путин прибыл в Ижевск
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск, где лично поздравит российских оружейников с профессиональным праздником. Планируется, что глава государства выступит на Всероссийском форуме оружейников. Также Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии и посетит новый юношеский технопарк "Калашников".
Главная тема нынешнего форума — повышение конкурентоспособности и диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса. Обсуждать ее собрались несколько сотен представителей отрасли из разных регионов России. В этом году форум посвящен памяти конструктора Михаила Калашникова (1919-2013), создавшего самое популярное оружие в истории — АК-47. Калашников проработал в Ижевске 60 лет, здесь в его честь назван концерн — крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, высокоточного оружия. В октябре 2016 года Путин подписал указ о праздновании векового юбилея конструктора.
Военно-промышленная комиссия (ВПК) — постоянно действующий орган, образованный для реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. Предыдущее заседание ВПК Путин проводил ровно год назад.
Как сообщила пресс-служба Кремля, по итогам нынешнего заседания планируется подписание контрактов между Министерством обороны РФ и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии. В материалах к поездке уточняется, что среди подписываемых документов будет, в частности, долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставки зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".
Новый юношеский технопарк "Академия "Калашников" в 2019 году запускает образовательные программы по промышленному дизайну, IT, робототехнике, мехатронике, в следующем году откроется направление АЭРО. Ученики в технопарке имеют возможность разрабатывать проекты вместе с наставниками из концерна "Калашников".
Ожидается, что Путин посмотрит, как реконструирована центральная площадь Ижевска. Ее выбрали горожане как объект для благоустройства в сентябре прошлого года. Стоимость работ составила 216,3 миллиона рубец, площадь благоустройства — 46 тыс. квадратных метров.
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Комментарии
Политика , Михаил Калашников , Владимир Путин , Министерство обороны , Ижмаш , ИЭМЗ "Купол" , Военно-промышленная комиссия , Ижевск
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