Путин прибыл в Ижевск в День оружейника

Президент России Владимир Путин прибыл в Ижевск , где лично поздравит российских оружейников с профессиональным праздником. Планируется, что глава государства выступит на Всероссийском форуме оружейников. Также Путин проведет заседание Военно-промышленной комиссии и посетит новый юношеский технопарк "Калашников".

Главная тема нынешнего форума — повышение конкурентоспособности и диверсификация предприятий оборонно-промышленного комплекса. Обсуждать ее собрались несколько сотен представителей отрасли из разных регионов России . В этом году форум посвящен памяти конструктора Михаила Калашникова (1919-2013), создавшего самое популярное оружие в истории — АК-47. Калашников проработал в Ижевске 60 лет, здесь в его честь назван концерн — крупнейший российский производитель автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов, высокоточного оружия. В октябре 2016 года Путин подписал указ о праздновании векового юбилея конструктора.

Военно-промышленная комиссия (ВПК) — постоянно действующий орган, образованный для реализации государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности. Предыдущее заседание ВПК Путин проводил ровно год назад.

Как сообщила пресс-служба Кремля, по итогам нынешнего заседания планируется подписание контрактов между Министерством обороны РФ и предприятиями военно-промышленного комплекса Удмуртии. В материалах к поездке уточняется, что среди подписываемых документов будет, в частности, долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом "Купол" на поставки зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "Тор-М2ДТ".

Новый юношеский технопарк "Академия "Калашников" в 2019 году запускает образовательные программы по промышленному дизайну, IT, робототехнике, мехатронике, в следующем году откроется направление АЭРО. Ученики в технопарке имеют возможность разрабатывать проекты вместе с наставниками из концерна "Калашников"

Ожидается, что Путин посмотрит, как реконструирована центральная площадь Ижевска. Ее выбрали горожане как объект для благоустройства в сентябре прошлого года. Стоимость работ составила 216,3 миллиона рубец, площадь благоустройства — 46 тыс. квадратных метров.