РФ и КНР наложили вето на проект резолюции по Идлибу

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Германии, Бельгии и Кувейта по Идлибу

Россия и Китай проголосовали в четверг против предложенной Совбезу ООН Германией, Бельгией и Кувейтом резолюции по прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации в Идлибе. Так как обе страны являются постоянными членами СБ ООН, несмотря на то, что при голосовании они были в меньшинстве, резолюция считается не принятой.

12 стран Совбеза (США, Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Кувейт, Кот-д'Ивуар, Перу, Польша, Доминиканская Республика, Южная Африка и Индонезия) поддержали принятие документа. Экваториальная Гвинея при голосовании воздержалась.

"Результаты голосования следующие: 12 голосов — за, два голоса — против, один — воздержавшийся. Проект резолюции не принимается, поскольку против него проголосовали два постоянных члена Совета Безопасности", — констатировал российский постпред в качестве председателя СБ ООН в сентябре Василий Небензя.

Он обвинил авторов проекта резолюции в политизации гуманитарной темы и намеренном вынуждении России применять вето по сирийскому досье. "Мы с самого начала предупреждали авторов, что она обречена на провал, — ответил Небензя в преддверии голосования. — Все мы понимаем, что неконструктивная позиция западных коллег раскрывает их истинные цели". По мнению постпреда, западные страны намеренно пытаются защитить остающихся в Идлибе террористов.

В резолюции сторонам конфликта предписывалось "прекратить враждебные действия, чтобы избежать ухудшения катастрофической ситуации в Идлибе". В ней также содержится призыв к наказанию ответственных за нарушение норм гуманитарного права в Идлибе. Западные страны неоднократно обвиняли российскую и сирийскую авиации в нанесении намеренных ударов по гуманитарным объектам в Идлибе. Однако Небензя отверг эти обвинения, представив в ООН спутниковые снимки неповрежденных объектов из числа тех, которые якобы подверглись атакам.