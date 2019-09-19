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Россия и Германия представили два проекта резолюций СБ ООН по Идлибу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 51 минуту назад
Москва и Берлин представили проекты резолюций по Идлибу
Фото: Reuters
В четверг в СБ ООН может состояться голосование сразу по двум проектам резолюций, касающимся сирийского Идлиба, сообщил дипломатический источник.
Один проект резолюции, призывающей прекратить стрельбу и улучшить гуманитарную ситуацию в регионе, подготовили Германия, Бельгия и Кувейт — «сокураторы данной темы в СБ», сообщил источник ТАСС.
Второй проект резолюции подготовили Москва и Пекин. В нем подчеркивается, что режим прекращения огня не должен касаться антитеррористических операций в регионе.
Проекты резолюций содержат противоречащие друг другу оценки сложившейся в Идлибе ситуации. Возможно, СБ ООН не сможет принять ни один из документов.
Заседание СБ ООН по Сирии начнется в 17.00 мск.
31 августа армия Сирии прекратила огонь в Идлибе.
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Политика , Ближний Восток , В мире , Новости и события Запада , Война в Сирии , Совбез ООН , ИТАР-ТАСС , Германия
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