В России оценили план Украины по возвращению Крыма

В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма

Российских политиков рассмешила стратегия украинского генерала по "возвращению" Крыма

Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".

"По идеологическим соображениям"

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что Крым стал российским регионом "исходя из своих моральных, культурных и других убеждений".

"Возвращение было связано с идеологическими соображениями. Мы ментально, культурно и исторически привязаны к России", — цитирует его телеканал RT.

Также политик напомнил, что присоединение к России поддержали практически все крымчане. Гемпель выразил уверенность, что в случае проведения повторного референдума они проголосовали бы так же.

"Нелепица и несуразность"

"Такое ощущение, что экс главный разведчик Украины забыл про российский статус Крыма и строит планы на полуостров, будто это его личная дача…", — возмутился он в комментарии RT.

Бальбек предположил, что украинский генерал решил начать карьеру писателя-фантаста.

"Всех этих "возвращателей" Крыма в итоге объединяет одно — нелепица и несуразность, дезориентация в международной обстановке и слепая вера в западную помощь", — заключил он.

"Киевские фантазии"

В свою очередь, сенатор Алексей Пушков назвал идею Маломужа фантазией и фантомной болью.

Он отметил, что "украинский Крым" безвозвратно ушел в прошлое и "прочно перешел в разряд легенд и мифов" Киева.

"Не будет ни "свободных зон", ни "ментальных сопряжений", — написал Пушков в твиттере.

Крым вернулся в состав России в результате референдума после государственного переворота на Украине в 2014 году. Тогда более 95 процентов жителей полуострова поддержали идею о воссоединении. В Москве неоднократно подчеркивали, что крымчане сделали свой выбор в полном соответствии с международным правом. Президент Путин заявил, что вопрос Крыма закрыт окончательно.