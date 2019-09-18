«Фантомные боли Киева»: в Совфеде рассказали про Крым

Планы бывшего директора внешней разведки Украины Николая Маломужа по отторжению Крыма от России с последующим его превращением в «новый Гонконг» являются страданиями Киева по тому, что уже не вернуть, заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

«Киевские фантазии о возвращении Крыма — не более, чем фантомные боли. Не будет ни «свободных зон», ни «ментальных сопряжений». Крым прочно перешел в разряд легенд и мифов украинской истории как нечто безвозвратно ушедшее в прошлое, о чем можно рассказать, но что нельзя вернуть», — указал сенатор.

Ранее Маломуж заявил, что при поддержке Запада Украина превратится в мощную страну, и жители Крыма сами попросятся под власть Киева вместе с полуостровом, передает ФАН.

«Модель возвращения Крыма есть. Есть такой облегченный этап — выведение Крыма в свободную экономическую зону с международным форматом. Американцы, европейцы, украинцы и другие могли бы обеспечивать эффективное функционирование, как Гонконг», — заявил бывший украинский силовик.

Глава комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что украинский разведчик не разбирается в экономике и «не понимает, о чем говорит».

«Какой экономический расцвет, когда мы шесть лет наблюдаем, как Украина загибается?

Это во-первых. А во-вторых, крымчане провели референдум, на котором почти единогласно проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией, не из экономических соображений, а из моральных», — подчеркнул крымский парламентарий.

Черняк добавил, что Крым был, остается и будет российским бескорыстно.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по-прежнему считает одной из своих основных задач, как главы государства, «возвращение» Крыма в состав Украины. При этом он отметил, что не намерен в связи с этим отказываться от антироссийских санкций.

«Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины. И мы очень рассчитываем на вашу дипломатическую поддержку, санкционное давление наших партнеров, в том числе и Словакии», — сказал Зеленский после переговоров с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

«Это нужно не только Украине, но и всей Европе, которая не будет чувствовать себя в безопасности, пока Россия игнорирует международное право», — говорит президент Украины.

О том, что санкции в отношении России необходимо продолжать, Зеленский говорил и ранее. Недавно он к этому призывал западных лидеров, указывая, что ограничительные меры являются так называемым «налогом ради мира».

Европейские антироссийские санкции были введены в 2014 году, одной из главных причин для появления ограничительных мер стало присоединение Крыма к России. Несмотря на то, что полуостров вошел в состав страны путем референдума, который был проведен в соответствии со всеми международными нормами, западные страна отказались признавать его итоги. В частности, итоге референдума не признали страны Евросоюза , США и Украина.

На самой Украине слова о том, чтобы «вернуть» полуостров обратно, не воспринимают всерьез, высказала мнение депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская и посоветовала украинскому лидеру «успокоиться».

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил уверенность в том, что рано или поздно Россия потеряет Крым. В качестве аналогичного примера он напомнил, как Россия теряла Прибалтику, передает НСН.

На фоне все этой риторики член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков пояснил, что единственный способ для Украины снова взаимодействовать с Крымом в рамках одного государства — это войти в состав России.

«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет», — ответил на это российский сенатор.

Несколькими часами ранее бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал про путь, который, по его мнению, приведет к возврату Крыма.