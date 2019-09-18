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«Дима, отдай»: Путина удивила бюрократия 

Рамблер + ещё 3 19 минут назад
Президент России Владимир Путин пошутил на тему излишней бюрократии, сообщает РИА «Новости».
Во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив к Путину обратился бизнесмен, передав свой проект через пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай», — с улыбкой отреагировал на это Путин.
Проект бизнесмена касался проектирования небольших спутников, дополняющих классические. Автор проекта, в свою очередь, тоже пожаловался на бюрократию, рассказав, что его маленькой компании часто приходится преодолевать бюрократические барьеры.
Политика , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Агентство стратегических инициатив , РИА Новости
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