«Дима, отдай»: Путина удивила бюрократия

«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай», — с улыбкой отреагировал на это Путин.

Проект бизнесмена касался проектирования небольших спутников, дополняющих классические. Автор проекта, в свою очередь, тоже пожаловался на бюрократию, рассказав, что его маленькой компании часто приходится преодолевать бюрократические барьеры.