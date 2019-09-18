«Дима, отдай»: Путина удивила бюрократия 

Президент России Владимир Путин пошутил на тему излишней бюрократии, сообщает РИА «Новости».
Во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив к Путину обратился бизнесмен, передав свой проект через пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай», — с улыбкой отреагировал на это Путин.
Проект бизнесмена касался проектирования небольших спутников, дополняющих классические. Автор проекта, в свою очередь, тоже пожаловался на бюрократию, рассказав, что его маленькой компании часто приходится преодолевать бюрократические барьеры.