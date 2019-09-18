Москва заявила о срыве всех договоренностей с Киевом

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Грызлов сообщил о срыве Киевом договорённостей «нормандской четвёрки» 

Национальная Служба Новостей + ещё 5 59 минут назад
Киев сорвал выполнение договорённостей советников лидеров стран «нормандской четвёрки», отказавшись подписать «формулу Штайнмаёера» во время заседания в Минске контактной группы.
Об этом ТАСС заявил полпред России в группе Борис Грызлов. По его словам, документ, предполагающий закрепление особого статуса Донбасса, был согласован 11 сентября советниками лидеров Германии, Франции, Украины и России. Его отказались подписывать представители Украины.
«Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами», — отметил Грызлов.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на подписание «формулы Шайнмайера», предусматривающей принятие закона об особом статусе Донбасса в составе Украины. Кроме того, он заявил о срыве саммита «нормандской четвёрки», который, по его словам, должен был пройти 17 сентября. Он не состоялся, по версии украинской стороны, из-за того, что Россия не смогла принять в нём участие по техническим причинам.
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Политика , Видео , Украина , Вадим Пристайко , Борис Грызлов , МИД , ИТАР-ТАСС , Киев , Минск
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