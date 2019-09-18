Москва заявила о срыве всех договоренностей с Киевом

Грызлов сообщил о срыве Киевом договорённостей «нормандской четвёрки»

Киев сорвал выполнение договорённостей советников лидеров стран «нормандской четвёрки», отказавшись подписать «формулу Штайнмаёера» во время заседания в Минске контактной группы.

Об этом ТАСС заявил полпред России в группе Борис Грызлов . По его словам, документ, предполагающий закрепление особого статуса Донбасса, был согласован 11 сентября советниками лидеров Германии, Франции, Украины и России. Его отказались подписывать представители Украины.

«Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами», — отметил Грызлов.