Нового оператора ГТС Украины передали в управление Минфина страны 

Правительство Украины передало компанию «Магистральные газопроводы Украины» — создаваемого независимого оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) — в управления Минфина страны, говорится в сообщении министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.
«Правительство передало министерству финансов Украины полномочия по управлению 100% акций акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины», что обеспечит независимость нового оператора ГТС от НАК «Нафтогаз Украины», а также полное отделение деятельности по транспортировке газа от деятельности по добыче и поставкам газа», — говорится в сообщении.
Как поясняет министерство, в дальнейшем государство передаст газотранспортную систему Украины в управление нового оператора.
В 2014 году Верховная рада принял закон о создании независимого оператора украинской ГТС. Предполагается, что до 49% новой компании «Магистральные газопроводы Украины» смогут приобрести западные инвесторы. Сейчас оператором является «дочка» «Нафтогаза» —«Укртрансгаз».
Создание независимого оператора должно произойти до 1 января 2020 года. В июле 2018 года «Нафтогаз» сообщил, что Украина не сможет завершить создание компании без согласия «Газпрома» до завершения существующего контракта на транзит газа, который действует до конца 2019 года.