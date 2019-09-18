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Милонов выступил за запрет татуировок для подростков 

360tv.ru + ещё 5 1 час назад
Милонов выступил за запрет татуировок для подростков
Фото: РИА Новости
Минздраву предложили ввести запрет на татуировки для подростков. Депутат Госдумы Виталий Милонов увидел в них угрозу психическому развитию человека. Для тату-сферы, по его мнению, нужно создать дополнительный механизм контроля.
С соответствующей инициативой парламентарий уже обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой, сообщило РИА «Новости».
«Сейчас не существует официальных запретов на татуировки для детей и подростков», — заметил Милонов.
Он рассказал, что получает «огромное количество обращений», где говорится о поголовном увлечении подростков тату. Делают их 16-17-летние дети, нанося на тело «изображения и надписи возмутительного и провокационного характера».
Депутат заметил, что нанесение татуировки в раннем возрасте оказывает негативное влияние на психологическое развитие личности. В иностранных СМИ, добавил Милонов, описаны случаи, когда из-за тату развивались психические расстройства. Приводили они и к суициду.
«Прошу вас рассмотреть возможность разработки пакета мер, запрещающих нанесение татуировок несовершеннолетним в нашей стране», — написал парламентарий в своем обращении. Чтобы осуществлять дополнительный контроль сферы тату-услуг, нужно разработать специальный механизм, заключил он.
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Комментарии
Политика , Другое , Вероника Скворцова , Виталий Милонов , Минздрав РФ , Госдума , РИА Новости
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