Милонов выступил за запрет татуировок для подростков

Минздраву предложили ввести запрет на татуировки для подростков. Депутат Госдумы Виталий Милонов увидел в них угрозу психическому развитию человека. Для тату-сферы, по его мнению, нужно создать дополнительный механизм контроля.

С соответствующей инициативой парламентарий уже обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой , сообщило РИА «Новости».

«Сейчас не существует официальных запретов на татуировки для детей и подростков», — заметил Милонов.

Он рассказал, что получает «огромное количество обращений», где говорится о поголовном увлечении подростков тату. Делают их 16-17-летние дети, нанося на тело «изображения и надписи возмутительного и провокационного характера».

Депутат заметил, что нанесение татуировки в раннем возрасте оказывает негативное влияние на психологическое развитие личности. В иностранных СМИ, добавил Милонов, описаны случаи, когда из-за тату развивались психические расстройства. Приводили они и к суициду.