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Россия запретила въезд освобожденным украинским заключенным 

360tv.ru + ещё 1 46 минут назад
Россия запретила въезд освобожденным по обмену украинцам
Фото: Reuters
Адвокат Дмитрий Динзе в интервью украинским СМИ заявил, что Россия закрыла въезд на свою территорию 35 освобожденным в рамках обмена пленным украинцам.
Как пишет «Газета.ru», адвокат не исключил, что такое решение Москвы станет «пожизненным» для бывших заключенных.
«Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют», — цитирует Динзе «112 Украина».
Обмен пленными в формате «35 на 35» состоялся 7 сентября 2019 года. На Украину были высланы 24 моряка, которые участвовали в провокации в Крыму, журналист Роман Сущенко, режиссер Олег Сенцов, и еще девять украинцев.
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Политика , Украина , Олег Сенцов , Дмитрий Динзе , Роман Сущенко , Газета.Ru
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