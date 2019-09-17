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Путин высказался о «ремонте выборной системы» 

Рамблер + ещё 14 10 минут назад
Президент России Владимир Путин допустил внесение изменений в выборную систему, сообщает РИА «Новости».
На встрече с главой КПРФ Геннадием Зюгановым Путин предложил собрать лидеров всех фракций в Госдуме, чтобы обсудить тему внесения изменений в избирательное законодательство.
«Одни говорят: электроника, вторые — иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну и политическую систему», — заявил глава государства.
Он назвал политическую систему в России «живым организмом» и предложил обсудить, «что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать (политическую систему), сделать более эффективной, работающей на благо народа».
Глава КПРФ заметил, что у фракции имеются идеи законодательных поправок в избирательную систему. По его словам, целью изменений должно быть выстраивание системы «где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались — развивали страну, а не сутяжничали».
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Политика , Видео , Геннадий Зюганов , Владимир Путин , Госдума , КПРФ , РИА Новости
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