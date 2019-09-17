Путин прокомментировал «ремонт выборной системы»

Путин прокомментировал предложение об избирательных поправках

На встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым глава государства поднял вопрос о возможности изменения избирательного законодательства.

В частности, российский лидер выступил за то, чтобы собрать всех лидеров фракций и обсудить это.

"Одни говорят: электроника, вторые — иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну и политическую систему", — сказал президент.

Он отметил, что политическая система в России является "живым организмом".

"Мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа", — пояснил глава государства.

В свою очередь, Зюганов рассказал о наличии у фракции идеи законодательных поправок. Он также заявил о готовности КПРФ внести предложения в Госдуму в случае поддержки со стороны президента.

Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались — развивали страну, а не сутяжничали", — заключил Зюганов.