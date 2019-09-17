Путин прокомментировал «ремонт выборной системы»

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин прокомментировал предложение об избирательных поправках 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Президент Владимир Путин заявил о необходимости "ремонта выборной" системы.
На встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым глава государства поднял вопрос о возможности изменения избирательного законодательства.
В частности, российский лидер выступил за то, чтобы собрать всех лидеров фракций и обсудить это.
"Одни говорят: электроника, вторые — иначе. Если мы обсудим, мы найдем решение, которое укрепит страну и политическую систему", — сказал президент.
Он отметил, что политическая система в России является "живым организмом".
"Мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа", — пояснил глава государства.
В свою очередь, Зюганов рассказал о наличии у фракции идеи законодательных поправок. Он также заявил о готовности КПРФ внести предложения в Госдуму в случае поддержки со стороны президента.
Нам надо выстроить цельную, хорошую систему, где было бы и соперничество, и контроль, и одновременно люди делом бы занимались — развивали страну, а не сутяжничали", — заключил Зюганов.
"Давайте поговорим", — согласился президент.
Последние новости
В авиакомпании пояснили информацию об уходе пилота аварийного А321 В авиакомпании пояснили информацию об уходе пилота аварийного А321 Стало известно, что Заворотнюк делали трепанацию черепа Стало известно, что Заворотнюк делали трепанацию черепа Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде" Стал известен доход ульяновской чиновницы, сделавшей селфи в "шоколаде"
Комментарии16
Политика , Видео , Геннадий Зюганов , Владимир Путин , Госдума , КПРФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Злостных алиментщиков предложили сажать в тюрьму
Злостных алиментщиков предложили сажать в тюрьму3
Пока вы не уснули: Решена судьба Донбасса
Пока вы не уснули: Решена судьба Донбасса65
Чиновницу в «шоколаде» посоветовали не увольнять
Чиновницу в «шоколаде» посоветовали не увольнять41
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео165
Участницу «Прямой линии» проверили на «ложный донос»
Участницу «Прямой линии» проверили на «ложный донос»1
Видео
Нарусову шокировала свадьба Собчак
03:07
Нарусову шокировала свадьба Собчак
Шоу-бизнес
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
00:36
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море
Политика Происшествия
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
00:36
Стал известен выбор европейцев в случае войны США и РФ
В мире Армия
Путин прокомментировал «ремонт выборной системы»
06:16
Путин прокомментировал «ремонт выборной системы»
Политика
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
02:35
Киев объяснил выдачу РФ паспортов в ДНР и ЛНР
В мире Политика
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
04:18
Сценарий ядерной войны РФ и НАТО показали на видео
Армия
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
01:21
Бондарчук и Андреева сыграют свадьбу в роскошном особняке
Шоу-бизнес
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
07:10
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Общество
Робот Федор замолчал
00:29
Робот Федор замолчал
Наука и техника Технологии
Переименование Крыма взбесит Украину
02:01
Переименование Крыма взбесит Украину
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение