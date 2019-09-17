В вопросе второго названия Крыма поставлена точка

Аксёнов призвал прекратить обсуждение идеи о втором названии Крыма

Обсуждение идеи о переименовании Крыма необходимо прекратить, подобные инициативы неактуальны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов

«Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить», — написал он в Facebook.

Как отметил Аксёнов, в 2014 году Республика Крыма вернулась на Родину — в Россию.

«Это название мы должны сохранить. Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах», — добавил он.

Он подчеркнул, что необходимо «знать и чтить свою историю, в том числе помнить, как назывался наш полуостров в разные времена и эпохи».

«Сегодня наша цель — сделать республику процветающим самодостаточным регионом России, а жизнь крымчан комфортной и безопасной. Давайте заниматься делом», — заключил он.

Ранее с инициативой о введении дополнительного названия для Крыма — «Таврида» — выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.