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Аксёнов призвал прекратить обсуждение идеи о втором названии Крыма 

RT на русском 1 час назад
В вопросе второго названия Крыма поставлена точка
Фото: ТАСС
Обсуждение идеи о переименовании Крыма необходимо прекратить, подобные инициативы неактуальны. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов.
«Обсуждение темы по переименованию Крыма в Тавриду, двойному использованию исторических названий считаю необходимым прекратить», — написал он в Facebook.
Как отметил Аксёнов, в 2014 году Республика Крыма вернулась на Родину — в Россию.
«Это название мы должны сохранить. Дискуссии на эти темы следует оставить для обсуждения в научно-исторических кругах», — добавил он.
Он подчеркнул, что необходимо «знать и чтить свою историю, в том числе помнить, как назывался наш полуостров в разные времена и эпохи».
«Сегодня наша цель — сделать республику процветающим самодостаточным регионом России, а жизнь крымчан комфортной и безопасной. Давайте заниматься делом», — заключил он.
Ранее с инициативой о введении дополнительного названия для Крыма — «Таврида» — выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.
Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов поддержал идею.
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Комментарии
Политика , Георгий Мурадов , Сергей Аксенов , Республика Крым
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