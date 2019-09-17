ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море

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Пограничники задержали более 80 граждан КНДР на шхунах в Японском море 

ТАСС 53 минуты назад
Сотрудники погранслужбы задержали более 80 граждан КНДР, занимавшихся в Японском море браконьерством на двух шхунах, экипаж одной из которых совершил вооруженное нападение на российских пограничников.
На российских пограничников напали в Японском море
Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
"Задержаны две рыболовные шхуны и более 80 граждан КНДР. Принятыми мерами противоправная деятельность выявленных в районе банки Кито-Ямато в Японском море, исключительной экономической зоне Российской Федерации, северокорейких браконьеров пресечена", — подчеркнули в ФСБ.
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Политика , Видео , Происшествия
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