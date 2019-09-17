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Путин дал новое поручение по подтопленцам 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Путин дал новое поручение по подтопленцам
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поручил губернаторам лично посетить пострадавшие от паводков регионы. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 17 сентября.
Глава государства отметил, что нельзя оставлять людей один на один с проблемами.
«Каждый пострадавший должен получить поддержку», — подчеркнул он.
Путин посетовал на то, что пострадавшие от паводков зачастую сталкиваются с худшими чертами бюрократии — черствостью и формализмом. В целом президент остался недоволен работой чиновников по ликвидации последствий паводков.
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Политика , Владимир Путин
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