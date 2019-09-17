В МИД РФ вызвали дипломата КНДР

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей министерства, временный поверенный будет вызван во вторник 17 сентября.

Ранее стало известно, что сотрудники погранслужбы задержали в Японском море две шхуны, занимавшиеся браконьерским промыслом. Обе шхуны конвоируют в порт Находки. Экипаж одной из шхун во время осмотра совершил вооруженное нападение на пограничников. В результате трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.