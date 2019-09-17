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В МИД РФ вызвали дипломата КНДР 

Рамблер + ещё 1 15 минут назад
МИД России вызвал временного поверенного в делах КНДР в РФ в связи с задержанием северокорейских шхун в российских водах.
На российских пограничников напали в Японском море
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей министерства, временный поверенный будет вызван во вторник 17 сентября.
Ранее стало известно, что сотрудники погранслужбы задержали в Японском море две шхуны, занимавшиеся браконьерским промыслом. Обе шхуны конвоируют в порт Находки. Экипаж одной из шхун во время осмотра совершил вооруженное нападение на пограничников. В результате трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.
Политика , Видео , МИД , КНДР
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