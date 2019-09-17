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Россияне сказали, рады ли они экономической интеграции России и Белоруссии 

Рамблер 1 час назад
Россияне сказали, рады ли они экономической интеграции России и Белоруссии
Фото: РИА Новости
57% россиян рады экономической интеграции России и Белоруссии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитической службы Рамблера. Они объяснили свой ответ тем, что такое объединение поможет нормализовать экономическую ситуацию в стране.
28% респондентов не рады этому, поскольку боятся, что подобная интеграция лишь создаст еще большие экономические проблемы.
15% россиян ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку в данном вопросе не разбираются.
Всего в опросе приняли участие 9 305 человек.
Россия и Белоруссия согласовали программу экономической интеграции, согласно которой произойдет фактическое объединение двух экономик, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, 6 сентября премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства», текст которого имеется в распоряжении редакции.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
Комментарии
Политика , Дмитрий Медведев , Сергей Румас
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