Россияне сказали, рады ли они экономической интеграции России и Белоруссии 

57% россиян рады экономической интеграции России и Белоруссии.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитической службы Рамблера. Они объяснили свой ответ тем, что такое объединение поможет нормализовать экономическую ситуацию в стране.
28% респондентов не рады этому, поскольку боятся, что подобная интеграция лишь создаст еще большие экономические проблемы.
15% россиян ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку в данном вопросе не разбираются.
Всего в опросе приняли участие 9 305 человек.
Россия и Белоруссия согласовали программу экономической интеграции, согласно которой произойдет фактическое объединение двух экономик, сообщает «Коммерсант».
По данным издания, 6 сентября премьер-министры стран Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства», текст которого имеется в распоряжении редакции.