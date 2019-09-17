Россияне сказали, рады ли они экономической интеграции России и Белоруссии

Белоруссии. 57% россиян рады экономической интеграции России

Об этом свидетельствуют результаты опроса Аналитической службы Рамблера. Они объяснили свой ответ тем, что такое объединение поможет нормализовать экономическую ситуацию в стране.

28% респондентов не рады этому, поскольку боятся, что подобная интеграция лишь создаст еще большие экономические проблемы.

15% россиян ничего не могу сказать по этому поводу, поскольку в данном вопросе не разбираются.

Всего в опросе приняли участие 9 305 человек.

Россия и Белоруссия согласовали программу экономической интеграции, согласно которой произойдет фактическое объединение двух экономик, сообщает «Коммерсант».