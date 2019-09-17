Путин: Мы считаем Израиль русскоязычным государством

Президент России Владимир Путин заявил, что в Израиле проживают почти два миллиона русскоязычных граждан, по его словам, в России Израиль считают русскоязычным государством.

Об этом он заявил на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод».

«Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая общая семья, без всякого преувеличения говорю. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — приводит РИА Новости слова Путина.

По его словам, народы двух стран объединяют общие страницы истории.

Он также отметил, что Россия стремится выстраивать с Израилем партнерские, конструктивные отношения.

Ранее Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.