Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин: Мы считаем Израиль русскоязычным государством 

RT на русском + ещё 3 43 минуты назад
Президент России Владимир Путин заявил, что в Израиле проживают почти два миллиона русскоязычных граждан, по его словам, в России Израиль считают русскоязычным государством.
Об этом он заявил на конгрессе фонда «Керен ха-Йесод».
«Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая общая семья, без всякого преувеличения говорю. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством», — приводит РИА Новости слова Путина.
По его словам, народы двух стран объединяют общие страницы истории.
Он также отметил, что Россия стремится выстраивать с Израилем партнерские, конструктивные отношения.
Ранее Путин заявил, что принял приглашение посетить Израиль в начале 2020 года, чтобы принять участие в мероприятиях памяти жертв холокоста.
Пользователи Сети утверждают, что нашли в соли стекло
RT на русском: последние новости
Госдума приняла в первом чтении проект о единой базе данных россиян Госдума приняла в первом чтении проект о единой базе данных россиян В Совфеде оценили призыв ОБСЕ к Украине обеспечить свободу СМИ В Совфеде оценили призыв ОБСЕ к Украине обеспечить свободу СМИ Путин сократил срок осуждённой за наркотики многодетной матери Путин сократил срок осуждённой за наркотики многодетной матери
Политика , Видео , Владимир Путин , РИА Новости , Израиль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На российских пограничников напали в Японском море
На российских пограничников напали в Японском море13
Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса
Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса270
Женщина сбросила ребенка с моста в Москве
Женщина сбросила ребенка с моста в Москве125
Главу Веровного суда выдвинули на новый срок
Главу Веровного суда выдвинули на новый срок2
Умер Валерий Успенский
Умер Валерий Успенский
Видео
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
07:10
В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова
Общество
В Подмосковье выпал снег
00:09
В Подмосковье выпал снег
Погода Общество
Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса
01:02
Киев допустил полный отказ Украины от Донбасса
Украина В мире
Стало известно, когда Заворотнюк поставили диагноз
01:48
Стало известно, когда Заворотнюк поставили диагноз
Шоу-бизнес
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
02:00
Саудовская Аравия закрыла нефтепровод на Бахрейн
Ближний Восток В мире
Сердюков и Васильева завели троих детей
00:28
Сердюков и Васильева завели троих детей
Общество Другое
Путин впервые процитировал Коран
06:27
Путин впервые процитировал Коран
Политика
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
03:02
В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины
Политика В мире
Шепелев обратился к семье Заворотнюк с призывом
04:46
Шепелев обратился к семье Заворотнюк с призывом
Шоу-бизнес Другое
Ответный удар: как США отомстят Ирану
02:08
Ответный удар: как США отомстят Ирану
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение