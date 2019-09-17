Путин предложил кандидатов в аудиторы Счетной палаты

Путин внес на рассмотрение ГД кандидатуры на пост аудиторов Счетной палаты

"Сегодня президент внес на рассмотрение Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации кандидатуры Богомолова Валерия Николаевича, Перчяна Андрея Виленовича, Шилкова Даниила Евгеньевича, Штогрина Сергея Ивановича для назначения на должность аудиторов Счетной палаты Российской Федерации", — сказал Володин на пленарном заседании во вторник.

По его словам, вопрос назначения аудиторов СП совет Госдумы обсудит в среду, в четверг его рассмотрит Государственная дума.

Володин также отметил, что фракции вдумчиво подошли к выбору кандидатур и президент поддержал всех из предложенных кандидатов.