Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма 

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил главам администраций городов и районов республики сложить свои полномочия. Об этом Аксенов сообщил в Facebook.
«Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах», — объяснил глава Крыма.
По его словам, все главы администраций и районов уже написали соответствующие заявления в местные советы.
Аксенов анонсировал проведение конкурсов на замещение вакантных должностей в рамках заседаний сессий городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами муниципалитетов.