Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил главам администраций городов и районов республики сложить свои полномочия. Об этом Аксенов сообщил в Facebook.

«Такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды, в том числе и на местах», — объяснил глава Крыма.

По его словам, все главы администраций и районов уже написали соответствующие заявления в местные советы.

Аксенов анонсировал проведение конкурсов на замещение вакантных должностей в рамках заседаний сессий городских округов и муниципальных районов в соответствии с законодательством и уставами муниципалитетов.