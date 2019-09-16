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Песков сообщил о продолжении борьбы с боевиками в Идлибе 

RT на русском + ещё 3 39 минут назад
Песков сообщил о продолжении борьбы с боевиками в Идлибе
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина о том, что для борьбы с террористами в Идлибе могут быть приняты дополнительные шаги. Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, эти шаги могут быть приняты приняты для повышения эффективности.
«Дело в том, что значительная часть Идлиба, как уже было сказано, находится под контролем террористических группировок, которые признаны террористическими Советом безопасности ООН. Прекращение огня не распространяется на террористические организации, с ними будет продолжаться борьба», — приводит слова Пескова РИА Новости.
Он также заявил, что речи о трёхсторонней военной операции России, Ирана и Турции в Идлибе не идёт.
Ранее Путин заявил, что в Идлибе в последнее время увеличилась активность террористических организаций.
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Политика , Ближний Восток , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Совбез ООН , РИА Новости
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