Путин впервые процитировал Коран

«Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями". Вот я думаю, что исходить нужно из этого», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита РФ-Турция-Иран.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Турцию в атаке беспилотников на саудовские нефтяные объекты. Он заявил, что доказательств причастности Йеменских повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за атаку, нет. Иран обвинения отрицает.

После атаки Саудовская Аравия заявила о сокращении производства нефти более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с 9,8 миллиона. Рынки отреагировали на решение крупнейшего экспортера и производителя резким скачком цен на нефть.