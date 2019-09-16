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Путин впервые процитировал Коран 

Рамблер 20 минут назад
Президент России Владимир Путин процитировал Коран, отвечая на вопрос об атаках на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.
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«Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: "Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями". Вот я думаю, что исходить нужно из этого», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита РФ-Турция-Иран.
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Турцию в атаке беспилотников на саудовские нефтяные объекты. Он заявил, что доказательств причастности Йеменских повстанцев-хуситов, которые взяли на себя ответственность за атаку, нет. Иран обвинения отрицает.
После атаки Саудовская Аравия заявила о сокращении производства нефти более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки с 9,8 миллиона. Рынки отреагировали на решение крупнейшего экспортера и производителя резким скачком цен на нефть.
Комментарии88
Политика , Видео , Владимир Путин , Саудовская Аравия
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