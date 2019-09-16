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Путин рассказал подробности переговоров с Эрдоганом 

RT на русском 1 час назад
Путин рассказал подробности переговоров с Эрдоганом
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что в рамках встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом они обсудили сирийский кризис, в том числе ситуацию в Идлибе.
«Сейчас разговаривали с глазу на глаз, подробно говорили о сирийском кризисе и о путях его урегулирования, говорили о двустороннем сотрудничестве практически по всем направлениям», — цитирует российского президента РИА Новости.
Он добавил, что были затронуты острые моменты по Сирии, в том числе Идлибская зона деэскалации и ситуация в Заевфратье.
По словам Путина, работа по формированию конституционного комитета Сирии почти завершена. Он отметил, что необходимо добиться согласования процедуры работы комитета. Также необходимо, чтобы члены конституционного комитета САР действовали достаточно самостоятельно и не подвергались давлению извне, отметил он.
Ранее Путин и Эрдоган начали переговоры в президентском комплексе Чанкая в Анкаре.
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Комментарии
Политика , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Конституционный комитет Госдумы , РИА Новости
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