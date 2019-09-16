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Власти Грузии отказались от новых санкций против России 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Власти Грузии отказались от новых санкций против России
Фото: Парламент Грузии
В парламенте Грузии отказались поддержать резолюцию, внесенную в парламент состоящей из друзей и сторонников экс-президента Михаила Саакашвили оппозиционной партии «Европейская Грузия». Об этом пишет агентство REGNUM.
Внесенная «Европейской Грузией» резолюция предлагала властям страны обратиться к США и Евросоюзу к ЕС с просьбой ввести против России новые санкции в связи с «оккупацией исконно грузинских территорий — Абхазии и Южной Осетии». Позицию парламента по этому вопросу выразил один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Вольский.
По мнению Вольского, инициатива сторонников Саакашвили является вредной для страны и ставит своей целью нанести удар по Грузии, ее населению и грузинской диаспоре в России. По его словам, принятие этой резолюции вызовет ответные действия и реальные санкции со стороны России.
Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси. Они начались после того, как депутат Госдумы занял место спикера грузинского парламента во время заседания Международной ассамблеи православия. После этого президент России Владимир Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, который начал действовать 8 июля.
Эскалация конфликта продолжилась после нецензурных высказываний грузинского журналиста в адрес Путина. В частности, Георгий Габуния в эфире телеканала «Рустави 2» назвал его «вонючим оккупантом», после чего в Тбилиси вновь начались акции протеста с требованием уволить Габунию.
Кризис в отношениях Москвы и Тбилиси начался после того, как в 2008 году занимавший на тот момент пост президента Грузии Михаил Саакашвили принял решение о вводе войск в самопровозглашенную Южную Осетию, пытаясь взять регион под свой контроль. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Позднее Москва официально признала независимость Южной Осетии, а также Абхазии. Грузия в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией.
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Политика , В мире , Михаил Саакашвили , Георгий Габуния , Георгий Вольский , Владимир Путин , ЕС , Госдума , ИА REGNUM , Абхазия , Грузия , США , Южная Осетия
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