В интеграции РФ и Белоруссии нашли опасность для Украины

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В интеграции России и Белоруссии нашли опасность для Украины 

Lenta.ru + ещё 36 1 час назад
Любые интеграционные процессы между Москвой и Минском опасны для Украины. Об этом изданию «Гордон» заявил бывший украинский посол в Белоруссии Роман Бессмертный.
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По его мнению, экономическая интеграция с Россией не принесет практически никакой выгоды жителям Белоруссии, поскольку главная цель подобных объединений — «паразитировать на бюджете, эксплуатировать общество и издеваться над экономикой». Для Украины экономические объединения под эгидой Москвы в приграничных странах «страшнее войны», считает Бессмертный. «Да, на войне гибнут люди. И это трагедия. Но поддавшись на сторонний дискурс, можно потерять себя как общество и как государство. В любом случае, интеграционные процессы РФ и Белоруссии опасны для Украины», — сказал он.
Также, по мнению дипломата, интеграция выгодна российскому руководству, которое будет стремиться заработать на этом процессе. «Если кто-то думает, что его [президента России Владимира Путина] интересует белорусская экономика и обеспеченность общества, то это большая ошибка. Его интересуют лишь власть и деньги, которые она дает. Там отстаиваются интересы не государства, а отдельной персоны либо группы лиц», — добавил Бессмертный.
Ранее 16 сентября газета «Коммерсантъ» опубликовала статью, в которой говорится, что программа экономической интеграции между Россией и Белоруссией будет настолько высокой, что с 2022 года фактически можно будет говорить о появлении нового конфедеративного государства. Кроме того, в материале говорится, что страны планируют создать единые Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности к 2021 году.
Позже пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что в интеграционных процессах между Россией и Белоруссией существуют «красные флажки». В частности, речь идет о суверенитете и независимости обеих стран. «Это свято!» — подчеркнула она.
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Комментарии93
Политика , Видео , В мире , СНГ , Наталья Эйсмонт , Роман Бессмертный , Владимир Путин , Газета "Коммерсантъ" , Минск , Москва
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