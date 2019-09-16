Володина возмутили попытки ПАСЕ мониторить права полов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился тем, что Парламентская ассамблея Совета Европы пытается мониторить в России защиту прав нескольких дополнительных полов. Всего в ПАСЕ считают, что существует шесть полов.
Володин вспомнил о курьезном случае, когда Россию хотели мониторить на предмет нескольких дополнительных полов, не учитывая «ни культуру, ни традицию, ни историю».
«Стыдобища сплошная», — передает слова Володина «Интерфакс».
В январе 2019 года вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщал, что ПАСЕ призвала включать в состав делегаций от стран представителей шести полов.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом курьезном требовании.