Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Володина возмутили попытки ПАСЕ мониторить в России защиту прав дополнительных полов 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 43 минуты назад
Володина возмутили попытки ПАСЕ мониторить права полов
Фото: globallookpress.com
Спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился тем, что Парламентская ассамблея Совета Европы пытается мониторить в России защиту прав нескольких дополнительных полов. Всего в ПАСЕ считают, что существует шесть полов.
Володин вспомнил о курьезном случае, когда Россию хотели мониторить на предмет нескольких дополнительных полов, не учитывая «ни культуру, ни традицию, ни историю».
«Стыдобища сплошная», — передает слова Володина «Интерфакс».
В январе 2019 года вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщал, что ПАСЕ призвала включать в состав делегаций от стран представителей шести полов.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом курьезном требовании.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Авен вспомнил, как Путин рассердился на Березовского Авен вспомнил, как Путин рассердился на Березовского Кремль высказался о сроках утверждения плана интеграции России и Белоруссии Кремль высказался о сроках утверждения плана интеграции России и Белоруссии В Госдуме предсказали появление самой серьезной за 10 лет горячей точки В Госдуме предсказали появление самой серьезной за 10 лет горячей точки
Политика , Общество , Петр Толстой , Вячеслав Володин , Совет Европы , Госдума , Деловая газета "Взгляд" , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД
В ЛНР отреагировали на сообщения об аресте главы МВД10
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым
Зеленский заявил о твердом желании вернуть Крым623
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии137
«Все плохо»: Разина попросили молчать о Заворотнюк
«Все плохо»: Разина попросили молчать о Заворотнюк8
Болезнь Заворотнюк связали с поездками в Крым
Болезнь Заворотнюк связали с поездками в Крым6
Видео
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не вы