В закон «О полиции» внесут поправки

В Госдуме рассмотрят поправки в закон «О полиции»

Задержанным расширят круг лиц для звонков, а также обяжут полицию информировать о проникновении на земельный участок. Соответствующий законопроект планируется рассмотреть в первом чтении 17 сентября на пленарном заседании Госдумы

Законопроект направлен на усиление гарантий защиты прав и законных интересов граждан, совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений и иных правонарушений.

В целях более эффективного обеспечения прав и свобод граждан на полицию возлагается обязанность сообщать близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу пострадавшего о принятых мерах помощи, а также информацию о его направлении в медицинскую организацию.

Законопроектом также расширяется круг лиц, право на телефонный звонок которым предоставляется задержанному. Согласно законотворческому новшеству задержанному в целях уведомления о своем задержании и месте нахождения предоставляется право на телефонный звонок близкому родственнику (родственнику) или близкому лицу.

«По нашему мнению, это усилит правовую защиту граждан: если у человека нет в этом городе или регионе родного брата, мамы и жены, то это не значит, что у него нет права на звонок», — сообщал «Парламентской газете» зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Кроме того, на правоохранителей возлагается обязанность осуществлять розыск лиц, исчезнувших внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, или утративших связь с родственниками.

Теперь в случае проникновения сотрудника полиции на земельный участок вводится обязанность полиции информировать собственника о таком проникновении, если оно было осуществлено в его отсутствие.