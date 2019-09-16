Путин прибыл в Анкару на саммит России, Ирана и Турции по урегулированию в Сирии

Трехсторонняя встреча в Анкаре станет пятой для президентов стран — гарантов астанинского процесса. Первый саммит РФ, Ирана и Турции по Сирии состоялся в ноябре 2017 года в Сочи . По его итогам главы государств заявили, что создание зон деэскалации на территории Сирии не должно подрывать территориальную целостность и нарушать суверенитет страны, а также призвали правительство Сирии и оппозиционные силы к участию в Конгрессе сирийского национального диалога (идея была озвучена президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2017 года на форуме "Валдай" ). Затем посвященные сирийскому урегулированию переговоры президентов трех стран проходили в Анкаре (в апреле 2018 года), Тегеране (в сентябре 2018 года) и Сочи (в феврале 2019 года).

По словам Ушакова, на встрече в Анкаре Путин и президенты Турции и Ирана — Реджеп Тайип Эрдоган Хасан Роухани — "будут обсуждать и вопросы, связанные с продвижением политического процесса, который проводится сирийцами при содействии ООН ". Представитель Кремля добавил, что "важным этапом на этом пути станет завершение процесса формирования и запуск Конституционного комитета ". Помимо этого Путин, Роухани и Эрдоган обсудят гуманитарную ситуацию, вопросы оказания помощи беженцам, восстановления базовой инфраструктуры в Сирии, продолжения работ по гуманитарному разминированию. Планируется, что по итогам переговоров главы государств примут совместное заявление и выступят перед представителями СМИ.

По словам помощника российского президента, саммиту РФ — Иран — Турция будут предшествовать отдельные двусторонние встречи Путина с турецким и иранским коллегами, во время которых также будут затронуты отдельные аспекты, касающиеся сирийского урегулирования. В частности, отметил Ушаков, в беседе с президентом Ирана планируется "помимо "сверки часов" по Сирии, упомянуть и некоторые вопросы двустороннего сотрудничества и, естественно, обсудить складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действия (СВПД) по иранской ядерной программе". Путин и Эрдоган в свою очередь обсудят вопросы военно-технического сотрудничества РФ и Турции.