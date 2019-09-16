В Москве заговорили о вхождении Донбасса в состав РФ

В Москве рассказали о перспективах вхождения Донбасса в состав России

«Я могу переподтвердить: мы привержены минским договоренностям», — заявила Захарова в ответ на просьбу Юлии Доренко прокомментировать слова главы Донецкой народной республики (ДНР) о вхождении в состав России.

Представитель МИД отметила, что отвечая на этот вопрос, она не может вести себя как в частных беседах и рассуждать «на предмет того, "давайте погадаем" или "давайте раскинем карты"». По ее словам, речь идет об официальной позиции, которая заключается в том, чтобы воплотить в жизнь минские договоренности.

Само желание самопровозглашенных республик войти в состав России Захарова связывает с агрессивной риторикой украинских официальных лиц.

«Чем больше в Киеве будут раздаваться призывы к силовым акциям, к уничтожению, как они называют, террористов, тем больше будет соответствующих заявлений», — отмечает она, подчеркивая, что Россия настаивает на полной реинтеграции Донбасса в составе Украины при полном соблюдении прав населения региона.

Ранее в сентябре глава ДНР Денис Пушилин заявил, что руководство республики ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство: «В идеале» — войти в состав России на правах федеративного округа. Пушилин отметил, что Донецк будет выполнять все положения минских соглашений, но до этого Киев должен выполнить свою часть договоренностей.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота.

Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, принятие закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте, возобновление выплаты пенсий, а также документа об особом статусе региона.

За время силовой операции, которая ведется украинскими властями против самопровозглашенных республик, ни один из подписанных пунктов соглашений фактически не был выполнен.