Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве рассказали о перспективах вхождения Донбасса в состав России 

Lenta.ru 13 минут назад
В Москве заговорили о вхождении Донбасса в состав РФ
Фото: РИА Новости
Москва остается привержена минским соглашениям, несмотря на желание самопровозглашенных республик Донбасса войти в состав Российской Федерации. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью Telegram-каналу «Расстрига».
«Я могу переподтвердить: мы привержены минским договоренностям», — заявила Захарова в ответ на просьбу Юлии Доренко прокомментировать слова главы Донецкой народной республики (ДНР) о вхождении в состав России.
Представитель МИД отметила, что отвечая на этот вопрос, она не может вести себя как в частных беседах и рассуждать «на предмет того, "давайте погадаем" или "давайте раскинем карты"». По ее словам, речь идет об официальной позиции, которая заключается в том, чтобы воплотить в жизнь минские договоренности.
Само желание самопровозглашенных республик войти в состав России Захарова связывает с агрессивной риторикой украинских официальных лиц.
«Чем больше в Киеве будут раздаваться призывы к силовым акциям, к уничтожению, как они называют, террористов, тем больше будет соответствующих заявлений», — отмечает она, подчеркивая, что Россия настаивает на полной реинтеграции Донбасса в составе Украины при полном соблюдении прав населения региона.
Ранее в сентябре глава ДНР Денис Пушилин заявил, что руководство республики ставит перед собой задачу максимальной интеграции в российское пространство: «В идеале» — войти в состав России на правах федеративного округа. Пушилин отметил, что Донецк будет выполнять все положения минских соглашений, но до этого Киев должен выполнить свою часть договоренностей.
Вооруженный конфликт в Донбассе длится уже пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, которые провозгласили независимость от Киева после свершившегося в стране государственного переворота.
Решить кризис пытаются с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Они, в частности, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, начало диалога о проведении местных выборов, принятие закона, запрещающего преследование и наказание лиц, участвовавших в конфликте, возобновление выплаты пенсий, а также документа об особом статусе региона.
За время силовой операции, которая ведется украинскими властями против самопровозглашенных республик, ни один из подписанных пунктов соглашений фактически не был выполнен.
Просто попробуйте: в Швеции заговорили о людоедстве
Последние новости
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину «Газпром» заставили поставлять газ через Украину Рубль взлетел Рубль взлетел У Заворотнюк начались тяжелые осложнения У Заворотнюк начались тяжелые осложнения
Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Денис Пушилин , Мария Захарова , МИД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском
Пока вы спали: как Москва «объединится» с Минском19
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии
Россия ждет провокации с Запада из-за Белоруссии55
«Путин все это видел и был рассержен»
«Путин все это видел и был рассержен»331
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой
Миллионы и квартира: кому досталось наследство Началовой4
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца
Родители мужа Собчак покинули свадьбу после ее танца395
Видео
Почему в самолетах не выдают парашют
03:42
Почему в самолетах не выдают парашют
Наука и техника
Собчак продемонстрировала подарки
00:47
Собчак продемонстрировала подарки
Шоу-бизнес
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
02:19
Врачи отговаривали Заворотнюк делать ЭКО
Шоу-бизнес
Российский олигарх поспорил с Путиным
06:16
Российский олигарх поспорил с Путиным
Политика
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
На Россию надвигается «барическая пила»
00:33
На Россию надвигается «барическая пила»
Погода Общество
Украине предложили «достойный конец»
02:30
Украине предложили «достойный конец»
Политика Украина
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
02:53
Киев потратит миллиарды долларов на оборону
Армия В мире
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
00:20
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение