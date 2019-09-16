Минск-3? Новые параметры гибридной войны в Донбассе

Украина, Донбасс и Россия. Новые параметры гибридной войны

Представитель Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил, что лидеры «нормандской четверки» готовятся подписать новые документы на встрече, которая ожидается в ближайшее время

«Минск-3? Действительно, советники готовят решения, которые они (лидеры Украины, Франции, Германии и России) должны там подписать. Я имею в виду «нормандскую четверку», — сказал Кучма.

При этом он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский не согласится на особый статус для Донбасса и не согласится на массовую амнистию. Между тем и амнистия, и особый статус — прописаны в Минских соглашениях.

О чём говорят на Украине

Многие эксперты считают, что новая украинская власть не может и не хочет выполнять «Минск-2». И действительно, в окружении Зеленского и в партии президента «Слуга народа» говорят о том, что не все пункты соглашений в интересах Украины.

В эфире гонимого новой властью телеканала NewsOne в пятницу, 13 сентября, депутаты от «Слуги народа», по сути, отрицали возможность переговоров с представителями непризнанных республик (по их терминологии — «оккупированных территорий»). Дескать, с кем там вести переговоры?

Но ситуация может измениться. Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что идеально было бы провести выборы на всей территории Украины, включая неподконтрольные районы Донецкой и Луганской областей.

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш во время эфира на NewsOne отметила, что местные выборы на неподконтрольных территориях нужны именно для того, чтобы Киев получил легальных переговорщиков. А кто-то из участников дискуссии отметил очевидный факт, что и сама Верховная Рада не вполне законна, поскольку в выборах не принимали участие жители неподконтрольных территорий — их и не приглашали. Так что вопрос с легитимностью — не только у республик Донбасса.

Имеющий опыт участия в АТО нардеп из фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива провозгласил: выход на самом деле иногда бывает там, где и вход. С чего началась война?— вопросил он. И сам ответил: граждане Украины на Донбассе не согласились с тем, что происходило в Киеве, и взяли в руки оружие. Поэтому надо говорить с ними, не нужно искать никаких помощников, «ведь мы — один народ».

Кива добавил, что от войны устали все — ведь и с той стороны тоже гибнут люди. Чтобы понять, чего хотят люди на Донбассе, на какой компромисс они готовы пойти ради достижения мира, надо садиться за стол переговоров.

Отвечая на вопрос — «с кем конфликт?», Кива отметил, что он, как участник событий, может сказать: в первую очередь с теми, кто живёт на Донбассе. В целом, по словам нардепа, «у нас гибридная (война), одним из участников конфликта выступает Российская Федерация»». Но пять лет всем рассказывают, что «у нас война», однако её никто официально не объявлял. В общем — или давайте признаем, что война, введём военное положение, или — надо начинать разговаривать. Легко не будет, но другого пути нет — иначе мы завещаем эту войну нашим детям, сказал Кива. Впрочем, своих оппонентов из партии «Слуга народа» он, кажется, не убедил.

Отметим, Владимир Зеленский сообщил журналистам во время совместного с президентом Эстонии Керсти Кальюланд брифинга, что местные выборы по украинскому законодательству в Донбассе могут проводиться только после обмена людей и разведения войск по всей линии соприкосновения.

«Всё, что мы получаем от Украины — это снаряды»

Комментируя заявление экс-президента Леонида Кучмы о том, что Владимир Зеленский не согласится на массовую амнистию и предоставление особого статуса для Донбасса, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что оно не вызывает в республике никакого удивления.

«Риторика украинских политиков, в том числе официальных лиц, не меняется и, скорее всего, не изменится. Минские соглашения существуют, переговоры на этой площадке не прекращаются. Однако Киев продолжает игнорировать достигнутые договоренности и не стремится выполнять подписанный Комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе. К сожалению, ситуация на Украине не меняется, а у новой политической элиты до сих пор нет четко сформировавшегося как внешне, так и внутриполитического курса», — сказал Пушилин, чьи слова приводит Донецкое агентство новостей.

«Об этом свидетельствует и огромное количество разноплановых заявлений, начиная от обещаний упростить процедуру получения выплат пенсионерами и заканчивая разработкой дорожной карты с чёткими сроками ее выполнения. Теперь заявление о том, что формула Штайнмайера — это утопия. Ответ прост — выполнение Минска не в интересах Киева», — резюмировал глава ДНР.

Ранее во время встречи с представителями российской интеллигенции в Москве Пушили отметил, что «Минск-2» — это не «слив» республик Донбасса, напротив, мирные соглашения выгодны, прежде всего, для ЛДНР: «если бы Киеву это было выгодно, он выполнил бы это давно». Но не выполняет!

«Мы давно научились жить без Украины. Всё, что мы получаем от Украины — это снаряды» — констатировал Пушилин, добавив, что за все смерти и ранения людей отвечает теперь Зеленский.

Давая пояснения по беспокоящему многих вопросу о перспективе передачи границы под контроль Киева, Пушилин напомнил, что это пункт является практически одним из последних в Комплексе мер по выполнению Минских соглашений.

«До этого должны быть выполнены все остальные (пункты — Ред.): у нас должны быть наши правоохранители, наши силовые структуры, возможность закрепления трансграничного сотрудничества с Россией и договорных отношений между нами и Украиной. Вот Украина к этому не готова, и это она демонстрирует ежедневно. Опасаться по поводу границы не стоит», — сказал глава ДНР, пояснив, что граница в таком случае будет под контролем уже легализованных пограничников народной республики.

В целом «Минск-2» — это «цивилизованный развод Донбасса и Украины», сказал в заключение Пушилин.

Либо всё, либо ничего

Будет правильно, если на встрече «нормандской группы» будет принят взаимообязывающий документ, где все стороны возьмут на себя взаимные обязательства по гарантиям миротворческого процесса. Об этом сказал на пресс-конференции в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру руководитель стратегической группы «София», философ Андрей Ермолаев . Он пояснил: такой документ необходим, поскольку «минская контактная группа буксует сейчас по очень простой причине: она разрабатывает рецепты, не имея возможности их реализовать». Поэтому следует привлекать представителей парламентов сторон — для того, чтобы выработать конкретный план действий по реализации минских протоколов.

Эксперт отметил, что много вопросов нуждается в изучении и согласовании. Пока ясности нет. Так, по его словам, относительно знаменитого «плана Штайнмайера» на Украине есть резкие критические оценки — по той причине, что «там вопрос границы откладывается на потом». Кроме того, отметил Ермолаев, остаётся открытым вопрос, к кому перейдёт контроль над границей — «к переоформленным вооружённым силам республик, которые становятся народной милицией, или он переходит к вооружённым силам и пограничным войскам Украины?». И много есть других вопросов, ответы на которые только предстоит найти.

Ранее политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в интервью изданию Украина.ру отметил, что все пункты Комплекса мер по выполнению Минских соглашений взаимосвязаны и выполнять их нужно в полном объёме.