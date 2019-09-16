Эстония выступила против снятия санкций с России

МИД Эстонии выступил против снятия санкций с России

Эстония не готова отказаться от исполнения введенных ЕС санкций против России в обмен на налаживание прагматичного сотрудничества с Москвой . Такое мнение высказал в понедельник глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Интересам Эстонии однозначно не отвечает отказ от прежних ценностных принципов ради некого прагматичного сотрудничества, неважно, какими красивыми словами оно будет приукрашено", — сказал он в интервью газете "Ээсти пяэвалехт".

Рейнсалу назвал "предотвращение агрессии на Украине" вопросом национальной безопасности для Эстонии и выразил надежду на то, что страны Запада сохранят режим санкции в отношении РФ.

По мнению Рейнсалу, если большинство государств ЕС все же выразят желание отказаться от санкций против России, то "в условиях ограниченных средств влияния Эстония должна убеждать друзей, что односторонние отказы от прежних принципов нерациональны и аморальны".

США и ЕС начали вводить санкции в отношении РФ в марте 2014 года в связи с воссоединением Крыма с Россией.