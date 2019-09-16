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США предрекли возвращение Крыма Украине 

Lenta.ru + ещё 1 34 минуты назад
США предрекли возвращение Крыма Украине
Фото: РИА Новости
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью телеканалу «1+1» заявил, что Крым вернется в состав Украины.
По мнению Волкера, непризнание Крыма частью России западными странами в конечном итоге приведет к возвращению полуострова. В качестве примера представитель Госдепа привел страны Балтии, которые получили независимость в начале 1990-х.
«Мы видели, как это происходило с балтийскими странами. Советский Союз вернул им независимость после 40 лет оккупации. Запад, Соединенные Штаты, другие страны держались твердой линии и не признавали принудительного включения этих стран в СССР», — сказал Волкер.
Также политик отметил важность единой позиции США и стран ЕС по вопросу возвращения Крыма.
«Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и однажды, думаю, Крым вернется в состав Украины», — отметил он.
На вопрос, как скоро это произойдет, Волкер заявил, что это невозможно предсказать.
«Главное, что мы приняли правильную позицию и придерживаемся ее», — добавил политик.
В конце августа Волкер предложил России вернуть Крым Украине в обмен на возвращение страны в «Большую семерку». «Я хотел бы видеть, как Россия уходит из Крыма», — сказал он.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Киев и страны Запада считают, что РФ оккупировала полуостров, но Москва отвергает эти обвинения. В том же году страны ЕС и США ввели против России экономические санкции. Сперва их связали с присоединением Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины.
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Комментарии1
Политика , В мире , Конфликты , США , Украина , Курт Волкер , ЕС , Госдеп США , Республика Крым
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