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Sohu (Китай): Зеленский устроил для России торжественную церемонию в отношении Крыма. Белый дом считает это непростительным шагом 

ИноСМИ 11 часов назад
США не простят Зеленскому позицию по Крыму
Фото: © РИА Новости, Валерий Мельников
США не признали Крым частью России и агитировали Украину вернуть полуостров. Сейчас стало понятно, что Зеленский ничего не сможет изменить. А прозвучавшие на Украине заявления о смягчении позиции по поводу принадлежности Крыма вызвали критику в США. Ведь в Вашингтоне прекрасно знают о стратегическом значении Крыма и не хотят, чтобы там «укрепилась Россия».
Военные действия на Донбассе стихли. Соглашение о прекращении огня, заключенное между Россией, Украиной и ОБСЕ, действовало достаточно долго. Из-за того, что российские и украинские военные вышли из приграничной зоны боевых действий и прекратили напряженный вооруженный конфликт, в отношениях между странами наметились значительные улучшения.
Несмотря на все опасения с украинской стороны относительно отделения двух областей на Востоке, из-за вмешательства России, Украина больше не в состоянии контролировать ситуацию. Чтобы улучшить экономическое положение и повысить уровень жизни населения, новый украинский президент Владимир Зеленский признал факты действительности и сделал важный шаг для развития двусторонних отношений: сам протянул России оливковую ветвь.
Ранее в результате многочисленных переговоров стороны пришли к согласию, между ними произошел обмен военнопленными и заключенными. Путин сказал, что Россия и Украина — это две части одного народа, которые не должны относиться друг к другу враждебно, а должны укреплять сотрудничество. Можно заметить, что Россия действует очень искренне, поэтому Зеленский и решил устроить ей большую церемонию, связанную с крымским вопросом. Крым всегда был камнем преткновения между Россией и Украиной. После того, как полуостров перешел под контроль России, отношения между сторонами стали ухудшаться, но сейчас Зеленский стал придерживаться более мягкой позиции.
Как сообщает украинский телеканал, 12 сентября МИД Украины сообщил, что для улучшения напряженных отношений с Россией и укрепления двустороннего сотрудничества, было принято решение о совместном с российской стороной строительстве газопровода в южной части Крымского полуострова, повышении уровня жизни и скорейшем решении трудностей, с которыми сталкивается гражданское население. На вопрос журналистов о суверенитете Крыма, один из сотрудников министерства ответил, что в настоящее время полуостров находится под юрисдикцией России, однако в Крыму все еще есть граждане Украины, поэтому украинская сторона готова укреплять сотрудничество с российской с целью поддержания стабильности совместными усилиями.
Стоит отметить, что данный вопрос также объяснялся на встрече делегаций России и Украины. Одним словом, Зеленский смягчил свою позицию и заявил, что не будет больше враждовать с Россией из-за принадлежности Крыма. В некотором смысле это означает, что, возможно, Украина отказалась от своих притязаний на полуостров. Позиция украинской стороны вполне ясна. После того, как Крым был присоединен к России, она разместила там свои войска, увеличила воинский контингент и превратила полуостров в важную стратегическую позицию для сдерживания стран, прилегающих к акватории Черного моря. Все это говорило о том, что Россия не собирается возвращать Крым Украине. Задействовать войска в данном случае также представлялось невозможным из-за слишком большой разницы в соотношениях сил между сторонами, которые это прекрасно осознавали.
И все же страны Запада не признали Крым частью России и постоянно агитировали Украину вернуть полуостров. Сейчас стало совершенно понятно, что Зеленский ничего не сможет изменить. Раньше США хотели вмешаться, но после того как поменялись настроения на Украине, они поняли, что страна может и вовсе отказаться от притязаний на Крым. Пресс-секретарь Белого дома оценил ситуацию следующим образом: если Украина откажется от Крыма, это будет очень глупым и непростительным шагом. США прекрасно знают о стратегическом значении и расположении полуострова и не хотят, чтобы там укрепилась Россия.
Sohu (Китай)
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Комментарии2
Политика , В мире , Конфликты , Статьи , Украина , Владимир Зеленский , МИД , ОБСЕ , Администрация США , Китай , Республика Крым
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