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Пётр Авен рассказал о своём общении с Путиным 

RT на русском 1 час назад
Пётр Авен рассказал о своём общении с Путиным
Фото: ТАСС
Председатель совета директоров Альфа-банка Пётр Авен рассказал о своём общении с президентом России Владимиром Путиным.
Как заявил Авен в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1», с главой России он общается 2-3 раза в год. По его словам, как правило, при личных встречах они обсуждают банковскую сферу.
«В общем, мы за неё не выходим. Ну, это бывает, раньше было больше, сейчас это бывает там, пару, 2-3 раза в год», — цитирует его Интерфакс.
Ранее Путин в ходе встречи с главой ВТБ Андреем Костиным заявил, что рассчитывает на снижение ставок по ипотеке.
В июле глава России поручил Минфину и ЦБ следить за ситуацией с льготной ипотекой.
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Политика , Петр Авен , Андрей Костин , Владимир Путин , Банк ВТБ , Минфин , Центральный банк России , Альфа-банк , Интерфакс
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