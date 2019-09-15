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Кремль отреагировал на атаку дронов 

Вести.Ru 38 минут назад
Кремль отреагировал на атаку дронов в Саудовской Аравии
Фото: ТАСС
Российский лидер Владимир Путин знает об атаке дронов на нефтяную инфраструктуру в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Это тревожное событие для нефтяного рынка, заметил Песков, и оно не способствует его стабилизации.
Пострадавшая сторона не обращалась за помощью к России, скорее всего, они в состоянии справиться с возникшей проблемой, добавил чиновник.
Пожар возник в ночь на субботу на двух НПЗ компании Saudi Aramco. Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за этот инцидент, по их словам, атака была совершена с помощью десяти БПЛА. При этом госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке Иран, передает РИА Новости.
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Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости , Саудовская Аравия
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