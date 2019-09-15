Кремль отреагировал на атаку дронов в Саудовской Аравии

Кремль отреагировал на атаку дронов

Это тревожное событие для нефтяного рынка, заметил Песков, и оно не способствует его стабилизации.

Пострадавшая сторона не обращалась за помощью к России, скорее всего, они в состоянии справиться с возникшей проблемой, добавил чиновник.

Пожар возник в ночь на субботу на двух НПЗ компании Saudi Aramco. Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за этот инцидент, по их словам, атака была совершена с помощью десяти БПЛА. При этом госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке Иран, передает РИА Новости.