Российский олигарх поспорил с Путиным

В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» Авен заявил , что либеральная идея для него остается живой, а себя он считает либеральным экономистом.

«Для меня она [либеральная идея] жива…Особенно, в экономической жизни, в экономической сфере. Я либеральный экономист», — сказал банкир.

Авен входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние — 5,2 млрд долларов.

Летом этого года Владимир Путин заявил в интервью западной прессе, что современная либеральная идея «себя изжила окончательно» и часто, «к сожалению, не работает».