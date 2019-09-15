Российский олигарх поспорил с Путиным 

Владелец Альфа-банка Петр Авен заявил, что не согласен с мнением президента РФ Владимира Путина о закате современного либерализма.
В программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» Авен заявил, что либеральная идея для него остается живой, а себя он считает либеральным экономистом.
«Для меня она [либеральная идея] жива…Особенно, в экономической жизни, в экономической сфере. Я либеральный экономист», — сказал банкир.
Авен входит в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние — 5,2 млрд долларов.
Летом этого года Владимир Путин заявил в интервью западной прессе, что современная либеральная идея «себя изжила окончательно» и часто, «к сожалению, не работает».
С высказыванием Путина не согласились некоторые западные политики. В частности, глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что изжил себя не либерализм, а авторитаризм и культ личности.