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Российский олигарх поспорил с Путиным о крахе либерализма 

Lenta.ru + ещё 1 35 минут назад
Российский олигарх поспорил с Путиным
Фото: РИА Новости
Председатель совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о том, что либеральная идея «себя изжила». Своим мнением он поделился в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
«Для меня она [либеральная идея] жива, и, безусловно — опять же, я упрямый, и трудно меняю свои убеждения, я, безусловно, а особенно — в экономической жизни, в экономической сфере — либеральный экономист», — сказал Авен.
Он также подчеркнул, что для него либеральные, и экономические прежде всего, ценности являются незыблемыми.
В июне российский лидер в интервью Financial Times заявил, что современная так называемая либеральная идея себя изжила, вступив в противоречие с интересами большинства. Он рассказал, что на Западе признались в невозможности внедрить некоторые ее элементы.
Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что главе государства близки идеи либерализма, но он против агрессивного навязывания этой идеологии.
С данным высказыванием Путина не согласилась Тереза Мэй, занимавшая на тот момент пост премьер-министра Великобритании. Глава Европейского совета Дональд Туск также заявил, что не разделяет мнение российского лидера, и на самом деле изжили себя «авторитаризм, культ личности и власть олигархов, несмотря на то, что иногда они могут показаться эффективными».
Авен занимает 21-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России 2019» по версии Forbes. Его состояние оценивается в 5,2 миллиарда долларов.
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Политика , Дмитрий Песков , Тереза Мэй , Петр Авен , Дональд Туск , Владимир Путин , Европейский совет , Альфа-банк , Financial Times , Forbes
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