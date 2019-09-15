Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД рекомендовал россиянам избегать людных мест в Гонконге 

RT на русском + ещё 9 2 часа назад
МИД дал совет россиянам в Гонконге
Фото: РИА Новости
Ситуационно-кризисный центр Министерства иностранных дел России рекомендовал российским гражданам в Гонконге избегать людных мест из-за проведения митинга в районе Козуэй-бэй.
Об этом говорится в сообщении департамента в Twitter.
«В гонконгском районе Козуэй-бэй проходит очередной антиправительственный митинг; усилены меры безопасности; нарушено движение общественного транспорта. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — указано в сообщении.
8 сентября участники протестов в Гонконге устроили поджог на станции метро.
Антиправительственные протесты продолжаются в Гонконге около 15 недель. Власти уже заявили о решении отозвать законопроект об экстрадиции, который привёл к беспорядкам.
Одиночество в мегаполисе
RT на русском: последние новости
В Крыму предложили Зеленскому узаконить нынешние границы Украины В Крыму предложили Зеленскому узаконить нынешние границы Украины В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России В Кремле оценили призыв Зеленского сохранять санкции против России Медведев посетит Белград к 75-летию освобождения города Медведев посетит Белград к 75-летию освобождения города
Комментарии
Политика , Другое , МИД , Гонконг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заворотнюк впала в глубокую кому
Заворотнюк впала в глубокую кому244
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Россия поставила Турции вторую батарею С-4005
Прописавшего мазь на гипс врача уволили
Прописавшего мазь на гипс врача уволили
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса227
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП25
Видео
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
02:15
Врач прокомментировал отключение Заворотнюк от ИТ
Шоу-бизнес
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
00:26
«Что-то сломано». С Як-42 случилось ЧП
Происшествия
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
00:20
Россия поставила Турции вторую батарею С-400
Армия Оружие
Заворотнюк впала в глубокую кому
02:15
Заворотнюк впала в глубокую кому
Шоу-бизнес
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
00:48
«Панцирь-С1» и С-400 «научились» уничтожать
Оружие Армия
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
04:56
В ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
В мире Украина
Стала известна стоимость украденного золотого унитаза
00:54
Стала известна стоимость украденного золотого унитаза
Происшествия
Украина нашла «лучший ответ» России
01:00
Украина нашла «лучший ответ» России
В мире Конфликты
Виторган зажег после свадьбы Собчак
00:29
Виторган зажег после свадьбы Собчак
Шоу-бизнес
Новый проект Киева угрожает России
01:00
Новый проект Киева угрожает России
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение