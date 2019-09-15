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Пушков рассказал о проигрышной позиции Зеленского 

РИА Новости + ещё 1 59 минут назад
Пушков рассказал о проигрышной позиции Зеленского
Фото: ТАСС
Сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о предоставлении амнистии участникам конфликта в Донбассе и изменении закона об особом статусе региона, указав, что для президента Владимира Зеленского позиция Киева невыгодна.
Ранее Пристайко высказался против предоставления амнистии ополченцам, а также призвал Верховную раду изменить действующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, чтобы "двигаться дальше". Министр отметил, что положение об особом статусе региона не планируется вносить в конституцию.
Пушков напомнил, что такая позиция противоречит Минским соглашениям и означает прямой отказ украинских властей от их выполнения.
"Проигрышная позиция для Зеленского", — констатировал Пушков.
Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но его так и не ввели в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019-го. Законопроект обжаловали в Конституционном суде Украины, но решение о его судьбе пока не принято. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменения конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановления социально-экономических связей с неподконтрольными Киеву территориями и ряд других мер. Однако договоренности не выполняются украинской стороной.
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Комментарии
Политика , Украина , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Алексей Пушков , МИД , Верховная Рада , Киев
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