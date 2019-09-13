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Входите в состав России: Совфед дал совет Украине 

Газета.Ru 44 минуты назад
Входите в состав России: Совфед дал совет Украине
Фото: РИА Новости
В Совфеде слова президента Украины Владимира Зеленского про действенные способы возвращения Крыма назвали сказками для избирателей, которых киевские власти считают дураками. Ранее МИД Украины выразил резкий протест в связи с выборами в Госсовет Крыма. В Москве такую реакцию назвали вмешательством в избирательный процесс в стране.
Слова президента Украины Владимира Зеленского про действенные способы возвращения Крыма под власть Киева не имеют под собой фактических оснований. Единственный же способ для Украины снова взаимодействовать с Крымом в рамках одного государства — это войти в состав России, пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Так он ответил на слова Зеленского о том, что у Киева есть несколько форматов и идей для возвращения полуострова, и признался, передает РИА «Новости».
«Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет», — ответил на это российский сенатор.
Несколькими часами ранее бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов рассказал про путь, который, по его мнению, приведет к возврату Крыма, передает ФАН.
«Я в этой ситуации вижу один выход — укреплять наш силовой, в частности военный потенциал. Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза на закате, и мы освободим не только Крым», — поделился своими соображениями экс-силовик.
Накануне Зеленский, выступая на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве, пообещал, что Украина будет бороться за «возвращение» Крыма «не только словами», передает НСН.
У меня пока не было встречи ни в нормандском формате, ни с [президентом России Владимиром] Путиным. Мы будем бороться, чтобы вернуть Крым. И не только словами», — указал главы государства.
Украинский лидер заверил участников форума, что у киевских властей «есть несколько форматов, несколько идей» по решению этого вопроса.
«Но я не могу вам об этом говорить, это слишком рано. Это будет как с обменом. И пока я не хочу, чтобы кто-нибудь использовал наши идеи», — отметил Владимир Зеленский, добавив, что он уже проводит различные встречи, на которых обсуждает, в частности, модель по «возвращению» Крыма.
На самой Украине слова Киева о том, чтобы «вернуть» полуостров обратно, не воспринимают всерьез, сообщила депутат Госдумы РФ от Крыма Наталья Поклонская и посоветовала украинскому лидеру «успокоиться».
«Один из форматов, о которых намекнул Зеленский, это обдумывание модели возвращения Крыма с президентом Соединенных Штатов. Судьба Крыма решена была крымчанами до Зеленского и Трампа. Совершенно точно не им решать нашу судьбу. Пусть занимаются своими странами и тренируют выдержку, не лезут в дела других. Есть масса способов успокоиться: йога, медитация, наконец — дельфинотерапия», — сказала парламентарий.
Украинский режиссер Олег Сенцов, ранее осужденный в России за терроризм и выданный в рамках обмена Киеву, заявил, что хочет приехать в Крым на танке. Сергей Цеков указал, что слова Сенцова свидетельствуют лишний раз о том, что приговор суда был абсолютно справедливым.
«Данное его высказывание наглядно характеризует Сенцова как человека, а также свидетельствует о том, что следствие и суд были беспристрастными и объективными, а его арест и заключение были законными. Это говорит и о том, что по своей сути он русоненавистник и террорист, хотя и говорит на русском языке», — констатировал сенатор от Республики Крым.
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс также напомнил о недавнем уголовном прошлом Сенцова и подчеркнул, что в Крыму «есть свободные камеры».
«Пусть он садится в автозак и под охраной возвращается в Крым», — предложил Фикс.
Чуть ранее МИД Украины выразил резкий протест в связи с выборами в Госсовет Крыма. Ведомство призвало международных партнеров не допустить контактов с представителями российских властей в Крыму. Кроме того, украинские дипломаты заявили, что «нормализация и диалог» с Россией лишь «утверждают оккупанта в безнаказанности».
Член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательств во внутренние дела России Ольга Ковитиди указала, что протесты Киева можно воспринимать как попытку открытого вмешательства в избирательный процесс в России.
Она отметила, что подобные действия украинской стороны не улучшают отношения между двумя государствами, на что Россия понадеялась после обмена заключенными.
«Угрозы украинского МИДа, не имеющего никакого отношения к Республике Крым, только повышают явку избирателей», — добавила сенатор.
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Комментарии
Политика , Статьи , Александр Турчинов , Ефим Фикс , Ольга Ковитиди , Олег Сенцов , Владимир Зеленский , Наталья Поклонская , Сергей Цеков , МИД , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Киев , Москва , Республика Крым
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