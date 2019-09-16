Сын Жириновского захотел ограничить права депутатов

Сын Жириновского предложил запретить региональным депутатам быть сенаторами

«Норма, позволяющая совмещать полномочия члена Совета Федерации и депутата законодательного органа субъекта РФ в случае, если все депутаты данного органа избраны по одномандатным избирательным округам, представляется недопустимой», — цитирует ТАСС одного из создателей законопроекта Ярослав Нилова.

Как пояснил депутат, действующая норма не учитывает возможные конфликты интересов, разграничение полномочий, неравенство статуса депутатов, а также организационные сложности. Кроме того, совмещение двух постов нарушает конституционное равенство регионов, считают авторы законопроекта.