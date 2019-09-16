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Сын Жириновского предложил запретить региональным депутатам быть сенаторами 

Ura.Ru 51 минуту назад
Сын Жириновского захотел ограничить права депутатов
Фото: РИА Новости
В Госдуму внесли законопроект, который запрещает совмещать должности члена Совета Федерации и депутата законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ. С предложением выступили депутаты ЛДПР Ярослав Нилов и Игорь Лебедев, являющийся сыном лидера партии Владимира Жириновского.
«Норма, позволяющая совмещать полномочия члена Совета Федерации и депутата законодательного органа субъекта РФ в случае, если все депутаты данного органа избраны по одномандатным избирательным округам, представляется недопустимой», — цитирует ТАСС одного из создателей законопроекта Ярослав Нилова.
Как пояснил депутат, действующая норма не учитывает возможные конфликты интересов, разграничение полномочий, неравенство статуса депутатов, а также организационные сложности. Кроме того, совмещение двух постов нарушает конституционное равенство регионов, считают авторы законопроекта.
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Политика , Игорь Лебедев , Владимир Жириновский , Ярослав Нилов , Госдума , Совет Федерации , ЛДПР , ИТАР-ТАСС
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