Путин встретится с китайскими гостями

В ближайшие две недели президент проведет две встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками.

Сначала Владимир Путин примет премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна — 18 сентября. А 25 сентября побеседует с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Об этом сообщил на брифинге журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Двусторонние отношения вышли на особый уровень, оценил Ушаков. "Наш президент, как и китайский лидер, всегда принимает высокопоставленных представителей, которые посещают или Пекин, или Москву", — напомнил он.