Посла РФ вызвали в МИД Чехии

Посла РФ пригласили в МИД Чехии в связи с высказываниями Мединского

Посол России в Чехии Александр Змеевский приглашен в МИД республики в связи с высказываниями министра культуры РФ Владимира Мединского в адрес старосты Праги-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего принятие решения о вывозе из столичного района памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом сообщает ТАСС.

Мединский 6 сентября выразил благодарность президенту Чехии Милошу Земану за защиту памятника маршалу от сноса и одновременно охарактеризовал старосту Праги-6 как нацистского гауляйтера.

В чешском МИД назвали высказывания Мединского неправдивыми и оскорбительными и выразили протест. Замминистра Хмеларж подчеркнул, что «вопрос о памятнике маршалу Коневу в районе Прага-6 является внутренним делом Чехии, и предостерег от злоупотреблений в политических целях, а также от раздувания страстей в данной области».