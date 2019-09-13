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Посла РФ пригласили в МИД Чехии в связи с высказываниями Мединского 

BFM.RU 1 час назад
Посла РФ вызвали в МИД Чехии
Фото: flickr.com/Adam Jones
Посол России в Чехии Александр Змеевский приглашен в МИД республики в связи с высказываниями министра культуры РФ Владимира Мединского в адрес старосты Праги-6 Ондржея Коларжа, инициировавшего принятие решения о вывозе из столичного района памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Об этом сообщает ТАСС.
Власти Праги решили перенести памятник Коневу
Мединский 6 сентября выразил благодарность президенту Чехии Милошу Земану за защиту памятника маршалу от сноса и одновременно охарактеризовал старосту Праги-6 как нацистского гауляйтера.
В чешском МИД назвали высказывания Мединского неправдивыми и оскорбительными и выразили протест. Замминистра Хмеларж подчеркнул, что «вопрос о памятнике маршалу Коневу в районе Прага-6 является внутренним делом Чехии, и предостерег от злоупотреблений в политических целях, а также от раздувания страстей в данной области».
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Политика , Чехия
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