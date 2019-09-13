Лавров оценил диалог России и Белоруссии

Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге

"Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" и "Положение внутренне перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии". Таким образом, говорить о каких-либо сложностях в нашем диалоге не приходится", — сказал Лавров, отвечая на вопрос газеты "Труд", вносит ли сложности в двусторонний диалог то, что Минск не признал независимыми Абхазию и Южную Осетию, а Крым — российским.

"Сомнений в важности укрепления Союзного государства у нас никогда не было — достаточно обратиться к утвержденной президентом Путиным в ноябре 2016 года Концепции внешней политики Российской Федерации, где работа в рамках данного интеграционного формата — в числе безусловных приоритетов. Знаем, что аналогичных подходов придерживаются и белорусские друзья", — отметил министр.

Он напомнил, что внешнеполитические ведомства двух стран раз в два года принимают программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании Союзного государства.

Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.