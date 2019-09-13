Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров заявил, что у России и Белоруссии нет сложностей в диалоге 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Лавров оценил диалог России и Белоруссии
Фото: РИА Новости
Говорить о каких-либо сложностях, в том числе по вопросу Абхазии и Южной Осетии, в диалоге между Россией и Белоруссией не приходится, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" и "Положение внутренне перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии". Таким образом, говорить о каких-либо сложностях в нашем диалоге не приходится", — сказал Лавров, отвечая на вопрос газеты "Труд", вносит ли сложности в двусторонний диалог то, что Минск не признал независимыми Абхазию и Южную Осетию, а Крым — российским.
"Сомнений в важности укрепления Союзного государства у нас никогда не было — достаточно обратиться к утвержденной президентом Путиным в ноябре 2016 года Концепции внешней политики Российской Федерации, где работа в рамках данного интеграционного формата — в числе безусловных приоритетов. Знаем, что аналогичных подходов придерживаются и белорусские друзья", — отметил министр.
Он напомнил, что внешнеполитические ведомства двух стран раз в два года принимают программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании Союзного государства.
Россия 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик.
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
Последние новости
Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы Власти вмешались в скандал со стрижкой ученика красноярской школы Заслуженный артист разбил Шнурова в пух и прах Заслуженный артист разбил Шнурова в пух и прах Искали с 2007-го: найден тайник с сокровищами лидера тамбовской ОПГ Искали с 2007-го: найден тайник с сокровищами лидера тамбовской ОПГ
Комментарии
Политика , Сергей Лавров , МИД , ООН , Газета "Труд" , Абхазия , Минск , Республика Крым , Севастополь , Южная Осетия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Война в Сирии закончилась»
«Война в Сирии закончилась»12
Помпео не захотел стать советником Трампа
Помпео не захотел стать советником Трампа
Супрун поставила диагноз Зеленскому
Супрун поставила диагноз Зеленскому45
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ175
«Глубоко травмированные, тревожные люди»
«Глубоко травмированные, тревожные люди»11
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
00:17
Зачем Украина разоружает самых одиозных противников Донбасса
В мире Статьи
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес