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Лавров: Россия призывает США пересмотреть подход к контролю вооружений 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Лавров призвал США изменить подход к договору о РСМД
Фото: ТАСС
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью газете «Труд» заявил, что контрпродуктивный подход США в сфере контроля над вооружениями может разрушить архитектуру стратегической стабильности и привести к новой ракетно-ядерной гонке.
«Преследуя цель обеспечить себе полную свободу рук в военной сфере, Вашингтон взял осознанный курс на планомерное разрушение всей архитектуры стратегической стабильности. Выход США из Договора о РСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. — RT) — яркий тому пример», — отметил Лавров.
Он также напомнил, что из-за создаваемой США неопределённости поставлено под угрозу будущее ещё одного соглашения в сфере ядерных вооружений — Договора о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), срок действия которого истекает в феврале 2021 года.
«Эта разрушительная линия чревата дальнейшей разбалансировкой системы международных отношений, усилением конфликтного потенциала, раскручиванием новой гонки ракетно-ядерных вооружений», — предупредил российский министр иностранных дел.
В связи с этим Лавров призвал американских партнёров помнить о важности сотрудничества с Россией для поддержания глобальной безопасности.
«Рассчитываем, что в США пересмотрят свой контрпродуктивный подход, проявят ответственность. По-прежнему остаёмся открытыми к конструктивному диалогу с Вашингтоном по всем вопросам контроля над вооружениями», — подчеркнул глава МИД России.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о риске начала ядерной войны.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с URA.RU объяснил подобное заявление тем, что переговоры о продлении СНВ-III зашли в тупик.
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Комментарии
Политика , Игорь Коротченко , Сергей Рябков , Сергей Лавров , МИД , Журнал "Национальная оборона" , Газета "Труд" , США
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