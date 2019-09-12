Названа дата вступления Беглова в должность губернатора

Беглов вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга 18 сентября

В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва

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Захарова заявила о двойных стандартах Запада в отношении участников обмена РФ и Украины

Путин вместе с ополченцами в Ботлихе выпил в память о павших в борьбе с боевиками

МИД не комментирует слова главы ДНР о вхождении республики в состав России