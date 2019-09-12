Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Беглов вступит в должность губернатора Санкт-Петербурга 18 сентября 

ТАСС + ещё 4 2 часа назад
Названа дата вступления Беглова в должность губернатора
Фото: ТАСС
Александр Беглов после победы в первом туре на выборах губернатора Санкт-Петербурга вступит в должность 18 сентября. Эту дату назвали в четверг в пресс-службе городской администрации.
"Вступление в должность состоится 18 сентября в 11:00 мск", — сообщили в пресс-службе.
Как пояснил ТАСС председатель комитета по законодательству городского Законодательного собрания Денис Четырбок относительно процедуры вступления в должность, избранный губернатор, согласно Уставу Санкт-Петербурга, приносит присягу на заседании Заксобрания на седьмой день с момента официального опубликования результатов выборов.
"В Уставе написано, что присяга приносится на заседании Законодательного собрания, там присутствуют депутаты, судьи Уставного суда, почетные граждане. Губернатор зачитывает присягу, текст ее есть в Уставе. С этого момента он считается вступившим в должность, такая процедура", — пояснил Четырбок.
Избирательная комиссия Санкт-Петербурга утвердила 11 сентября результаты прошедших 8 сентября выборов. Официально итоги опубликованы в четверг. Беглов, который участвовал в выборах в качестве самовыдвиженца, набрал 64,43% голосов и победил в первом туре. Кроме него, в выборах губернатора Санкт-Петербурга принимали участие Надежда Тихонова от партии "Справедливая Россия" и Михаил Амосов от партии "Гражданская платформа". Тихонова набрала 16,84% голосов, Амосов — 16,03%.
В России стали меньше пить: нас обошли Германия и Литва
ТАСС: последние новости
Захарова заявила о двойных стандартах Запада в отношении участников обмена РФ и Украины Захарова заявила о двойных стандартах Запада в отношении участников обмена РФ и Украины Путин вместе с ополченцами в Ботлихе выпил в память о павших в борьбе с боевиками Путин вместе с ополченцами в Ботлихе выпил в память о павших в борьбе с боевиками МИД не комментирует слова главы ДНР о вхождении республики в состав России МИД не комментирует слова главы ДНР о вхождении республики в состав России
Комментарии
Политика , Другое , Михаил Амосов , Александр Беглов , Денис Четырбок , Справедливая Россия , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: В деле МН17 новый подозреваемый
Пока вы не уснули: В деле МН17 новый подозреваемый22
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ
Ролик казанских близняшек взбесил западные СМИ34
Путин высказался о слюнтяе во главе государства
Путин высказался о слюнтяе во главе государства834
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса139
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым
«Это позор». Чеченки извинились перед Кадыровым95
Видео
Медведев запустил «гильотину»
04:46
Медведев запустил «гильотину»
Политика
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
01:12
Ургант высмеял скандальное выступление Билана
Шоу-бизнес
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
00:59
Массовая драка в заводской столовой попала на видео
Происшествия
Уральские казаки провели турнир палачей
01:30
Уральские казаки провели турнир палачей
Общество
Михаэль Шумахер пришел в сознание
03:17
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Происшествия
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
04:56
Киев решил упростить жизнь жителям Донбасса
В мире
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
04:46
Раскрыты детали вылазки на предприятие Роскосмоса
Происшествия
Пока вы не уснули: В деле МН17 новый подозреваемый
02:56
Пока вы не уснули: В деле МН17 новый подозреваемый
В мире
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
04:18
На территории торгпредства России в Лондоне устроили погром
Происшествия В мире
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
03:32
Опубликовано фото шпиона Смоленкова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение