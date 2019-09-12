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Захарова посоветовала США не пугать Россию санкциями за работу с Венесуэлой 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Захарова посоветовала США не пугать Россию
Фото: globallookpress.com
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Вашингтону перестать пугать Москву санкциями за сотрудничество с Венесуэлой.
"Хотели бы еще раз попросить официальных представителей администрации США: не надо пугать нас санкциями, новыми санкциями как неким наказанием российских экономических операторов за сотрудничество с Венесуэлой. Мы прекрасно понимаем, что ничего нового в подобных подходах нет", — сказала Захарова на брифинге.
"Санкции, которыми бесконечно грозит Вашингтон, абсолютно нелегитимны, они являются лишь инструментом недобросовестной конкуренции в интересах получения односторонних преимуществ", — добавила официальный представитель МИД РФ.
Она подчеркнула, что "сочетание экономической агрессии с постоянной угрозой применения силы" против суверенного государства, в данном случае Венесуэлы, является "недопустимым насаждением права силы в ущерб международному праву и Уставу ООН".
Ранее спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что США допускают в будущем санкции против "Роснефти" за сотрудничество с Венесуэлой.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Белый дом сообщил 6 августа, что президент Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Кроме того, указ разрешает вводить санкции против иностранных граждан, которые предоставляют поддержку, товары или услуги любым лицам, находящимися под санкциями, включая власти Венесуэлы.
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Комментарии2
Политика , Николас Мадуро , Мария Захарова , Хуан Гуаидо , Дональд Трамп , МИД , ООН , Роснефть , Администрация США , Венесуэла , Москва , США
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